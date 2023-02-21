Pelin Akil: Sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamıyorum
Son olarak Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde canlandırdığı Firuze Turan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu yaşadığı üzüntüyü paylaştı.
Pelin Akil, son olarak Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası bir paylaşımda bulundu.
Depremzedelerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapan oyuncu, saat 04:25'te üzüntüsünü dile getirdi. Akil, "Bu saatte aniden uyanıp sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak; sıcak yatağından utanmak... Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum!" ifadelerini kullandı.