Pelin Akil: Sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamıyorum

Son olarak Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde canlandırdığı Firuze Turan karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Pelin Akil: Sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamıyorum

Pelin Akil, son olarak Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası bir paylaşımda bulundu. 

Depremzedelerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapan oyuncu, saat 04:25'te üzüntüsünü dile getirdi. Akil, "Bu saatte aniden uyanıp sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak; sıcak yatağından utanmak... Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum!"  ifadelerini kullandı. 