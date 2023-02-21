Pelin Akil: Sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamıyorum

Pelin Akil, son olarak Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremler sonrası bir paylaşımda bulundu.

Depremzedelerin yaşadığı sıkıntılara vurgu yapan oyuncu, saat 04:25'te üzüntüsünü dile getirdi. Akil, "Bu saatte aniden uyanıp sokakta üşüyenleri düşünüp uyuyamamak; sıcak yatağından utanmak... Her an aynı durumda olabileceğimiz hissi... Yalnız olmadığımı biliyorum!" ifadelerini kullandı.