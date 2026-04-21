Pelin Akil ve Anıl Altan kızlarının doğum günü kutlamasında bir araya geldi

2016 yılında nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz ağustos ayında yollarını ayırma kararı aldıklarını açıklayarak sevenlerini şaşırtmıştı. 2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina ile genişleyen aile, son dönemde ayrılık haberleriyle gündemde olsa da, çocukları için yeniden bir araya geldi.

İKİZLERİN 7. YAŞ HEYECANI



Ayrılık kararından bu yana yan yana pek sık görülmeyen ikili, kızları Alin ve Lina’nın

doğum günü organizasyonunda ebeveyn olarak sorumluluklarını ön planda tuttu. Sade bir kutlama hazırlayan çift, o anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Özellikle Pelin Akil’in kızlarının bebeklik döneminden bugüne uzanan değişimini sergilediği duygusal kolaj, kısa sürede büyük ilgi gördü.



PELİN AKİL’DEN DUYGUSAL NOT



Kızlarına olan bağını her fırsatta dile getiren Pelin Akil, kutlama karelerinin altına şu notu ekledi:

İlk adımlarınızı attığınız o minik anlardan, mama sandalyesinde birlikte geçirdiğimiz uzun ve tatlı zamanlardan… Şimdi buraya, yedi yaşınıza nasıl geldik biz? Zaman sanki usulca değil, kalbimin içinden akıp geçmiş gibi… Siz büyüdükçe ben yeniden doğdum. İyi ki varsınız, iyi ki benim kızlarımsınız. Sizi çok seviyorum.





AYRILIK SÜRECİ



'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren çift, sekiz yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz yaz aylarında beraberliklerini sonlandırma kararı almıştı. Resmi açıklamaların ardından magazin dünyasında davanın henüz açılmadığı ve hukuki sürecin kağıt üzerinde devam ettiği konuşulurken; çift, bu iddiaların gölgesinde kızlarının 7. yaş günü kutlamasında yan yana poz verdi.