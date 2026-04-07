Pelin Akil'den Baran Bölükbaşı hakkında çıkan ilişki iddialarına yanıt

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın yolları, yıllar önce rol aldıkları "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde kesişmişti. Uzun süren birlikteliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alarak anne-baba olma heyecanı yaşamıştı. Ancak bir süredir fikir ayrılıkları yaşadıkları bilinen ikili, geçtiğimiz ağustos ayında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.





BARAN BÖLÜKBAŞI İDDİALARI GÜNDEMDE



Boşanmanın ardından Pelin Akil’in adı, şimdilerde "Çirkin" dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Baran Bölükbaşı ile anılmaya başlandı. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde ikilinin birbirlerini tanıma aşamasında olduklarına dair söylentiler hızla yayıldı.





"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMAYI BIRAKTIM"



Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Akil, doğrudan Baran Bölükbaşı ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

Baran ile aramızda bir ilişki kuruyorsunuz. Ben özel hayatım hakkında konuşmamayı çok uzun zaman önce bıraktım. O yüzden başarılarımızı, yaptıklarımızı konuşalım.

Akil, muhabirin "O zaman hayırlı olsun diyelim mi?" şeklindeki ısrarlı sorusunu ise cevapsız bırakmayı tercih ederek, odağının kariyeri ve projeleri olduğunu belirtti.

