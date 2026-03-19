Pelin Akil’den sahne arkadaşı Hayko Cepkin’e övgü

Dünya edebiyatının kült eserlerinden uyarlanan Jekyll & Hyde müzikali, yeni tiyatro sezonuna yenilenen kadrosuyla başladı. Sahnelendiği ilk günden bu yana büyük ilgi gören yapımda, rock müziğin başarılı ismi Hayko Cepkin’e bu sezon Pelin Akil eşlik ediyor. Müzikalde Lucy karakterine hayat veren Akil ve rol arkadaşı Cepkin, katıldıkları bir programda sürece dair detayları paylaştılar.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jekyll & Hyde Müzikali (@jekyllhydesahnede)'in paylaştığı bir gönderi



"LUCY KARAKTERİNİ KENDİME YAKIN GÖRÜYORUM"



Projeye dahil olma sürecini ve karakterine olan yaklaşımını anlatan Pelin Akil, Lucy figürünü şu sözlerle tanımladı:

Bu iş bana geldiği zaman çok mutlu oldum. Lucy karakterini kendime yakın görüyorum. Güçlü ama bir yandan da çok kırılgan çok naif hayat tutunan sevgiye aç, aşka aç, öyle cıvıl cıvıl bir kadın.



"MUHTEŞEM BİR İKİLİ OLDUK"



Rol arkadaşı Hayko Cepkin ile yakaladıkları uyumdan bahseden Akil, sanatçıya olan hayranlığını dile getirdi:

Hayko’yu dinlerdim, bir hayranlığım var kendisine zaten. Hayko içeri girdiği an inanılmaz bir enerjisi vardı. Onu ayrıca tanımak inanılmaz güzel bir şey. Gerçekten muhteşem ikili olduk bence.



"HEDEF TAKINTILIYIM"



Müzikaldeki performansının yanı sıra çalışma disipliniyle de dikkat çeken Hayko Cepkin ise, hazırlık sürecinin hayatına yansımasını şu cümlelerle özetledi:

Ben zaten disiplin manyağıyım bütün hayatım plan programlı geçiyor. Hedef takıntılıyım.



Bu yeni sezonda oyunculuk performanslarının yanı sıra güçlü prodüksiyonuyla da adından söz ettiren Jekyll & Hyde, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.