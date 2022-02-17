Pelin Batu, Türkiye'ye döndü! "Amerika'da paran olduğu kadar yaşıyorsun"

Pelin Batu, önceki gün oğlu Raphael ile yürüyüşe çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, doktor eşi Macit Bitargil'in görevi için koronavirüs pandemisi döneminde Amerika'da yaşadıklarını ve geçtiğimiz günlerde Florida'dan döndüklerini söyledi.

"PARANIZ YOKSA ÖLÜN GİBİ BİR DURUM VAR"

Eşininin görevi nedeniyle gittiği Amerika'dan dönen Pelin Batu ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi. Oyuncu, Amerika’daki yaşamlarını anlatırken ülkenin sağlık sistemini de şöyle anlattı: “Çok sıcak insanlar da var ama ister istemez bireysel olmak durumundalar. Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor.”

"KİMSE MASKE TAKMIYORDU"



Florida'da maske takma zorunluluğu olmadığını belirten oyuncu, "Burada sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu varken orada kimse maske takmıyordu ve dükkanların önünde 'Maske takıp takmamak size bağlı' gibi yazılı ibareler vardı. Çok erken aşıları aldılar. Ben ABD vatandaşı değilim ama sisteme girip iki gün sonra aşımı oldum" dedi.

"20 YAŞINDA OLSAM DAHA FARKLI OLURDU"

Pelin Batu, sıla hasreti çektiğini söyledi: “Dünyanın en güzel ülkesi olsa, böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdiklerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli. Belki 20 yaşında olsam daha farklı olurdu. Bir de geçen yıl annemi kaybettim, onun kayıp hissi de bana ağır geliyor.”

DİZİ ŞARTLARI ZOR, SİNEMA DAHA İYİ

Pelin Batu ayrıca bir süredir uzak kaldığı ekranlara oğlunu büyüttüğü için dönmeyi düşünmediği ve kariyerine sinema filmleri yaparak devam edeceğini anlattı. Batu, "Oyunculuğa devam ediyorum ama ben uzun zamandır dizi yapmıyorum, çünkü çalışma şartları çok zor, günde 15 saat sette kalan arkadaşlarım var. Çocuğunuz varsa ve dadılar büyütsün istemiyorsanız bence dizi imkansız gibi bir şey. Ancak sinema filmi öyle değil. Sinema işi en fazla bir ayda bitiyor. Şahsen ben sinemada çalışmayı tercih ediyorum." dedi.