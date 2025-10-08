Pelin Karahan 41. yaşını dostlarıyla kutladı: Partiden eğlenceli kareler paylaştı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 41. yaş gününü yakın dostlarıyla birlikte düzenlediği coşkulu bir partiyle kutladı. Neşeli ve samimi geçen doğum günü gecesinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Karahan, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
2014 yılından beri iş insanı Bedri Güntay ile evli olan ve Ali Demir ile Eyüp Can adında iki oğlu bulunan ünlü oyuncu Pelin Karahan, 41. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte coşkulu bir partiyle kutladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle gençlik dizisi "Kavak Yelleri" ile geniş bir hayran kitlesi edinen Karahan, anlamlı gününe ait kareleri bugün takipçileriyle paylaştı.
Doğum günü partisinde dantelli, uzun, siyah bir elbise tercih eden güzel oyuncunun keyifli anları dikkat çekti.
Eğlenceli partisinden fotoğrafları yayımlayan Karahan, kendisi gibi Terazi burcu olan hayranlarına da özel bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi ve "İyi ki doğduk" notunu ekledi.