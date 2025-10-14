Pelin Karahan'dan 41. yaş pozları

Pelin Karahan, paylaşımları ve kariyeriyle adından söz ettiriyor. 2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine giren ve iki çocuğu olan Pelin Karahan, aynı zamanda fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 6 Ekim'de 41. yaş gününü dostlarıyla birlikte coşkulu bir partiyle kutlamıştı.

DOĞUM GÜNÜNDEN YENİ KARELER PAYLAŞTI

Karahan, doğum günü gecesinden yeni fotoğrafları Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.