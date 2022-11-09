Pelin Karahan’dan eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama var

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay'ın akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alındığı basına yansımıştı. Pelin Karahan, eşinin sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Karahan, eşinin gözetim altında tutulduğunu, operasyonun başarılı şekilde geçtiğini dile getirdi.

PELİN KARAHAN'DAN AÇIKLAMA

Karahan, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler" dedi.