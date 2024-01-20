Penelope Cruz: Teknoloji konusunda çok katıyım, çocuklarımın telefonu bile yok

2008 yapımı 'Barselona, Barselona' filmi ile 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Oscar'ını kazanan Penélope Cruz bir dergiye röportaj verdi. Oscar ödüllü oyuncu sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti ve kendi çocuklarına uyguladığı kuralları anlattı.

Sosyal medya hesapları ve telefonları yok

Çocuklarını teknolojinin tehlikelerinden korumaya çalıştığını belirten İspanyol aktris, Ocak 2011 doğumlu Leo ve Temmuz 2013 doğumlu Luna'nın sosyal medya hesabı ve telefonları olmadığını söyledi.

"Bu çocuklar ve gençler üzerinde acımasız bir deney"

Manipüle edilmek çok kolay, özellikle hâlâ gelişmekte olan bir beyniniz varsa. Peki bunun bedelini kim ödüyor? 25 yaşında BlackBerry'nin nasıl çalıştığını öğrenen bizim neslimiz değil! Bu çocuklar ve gençler üzerinde acımasız bir deney.

Çocuklarının mahremiyetini koruduğunu dile getiren 49 yaşındaki oyuncu, "Kamuya daha açık bir işe sahip olup olmayacaklarına karar vermek onlara ait. Hazır olduklarında bunun hakkında konuşabilirler" şeklinde konuştu.

"Teknoloji konusunda çok katıyım"

Aralık 2021'de CBS Sunday Morning’e röportaj veren Cruz, "Şu anda genç olanlar için gerçekten üzülüyorum. Sanki dünya onlar üzerinde bir tür deney yapıyormuş gibi. . Teknoloji konusunda çok katıyım, en az 16 yaşına kadar sosyal medya yok. Bunun ruh sağlığını korumak için olduğunu gerçekten biliyorum ama bir azınlığın parçası gibi görünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.