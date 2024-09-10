'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin 2. sezon galası yapıldı

Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin oyuncuları Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden ve Tülin Özen’in yanı sıra yönetmeni ve yaratıcısı Emre Şahin, yönetmeni Nisan Dağ ve senaristi Elif Usman da katıldı.