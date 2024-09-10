'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin 2. sezon galası yapıldı

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın başrolde olduğu "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin ikinci sezon galası yapıldı. Pera Palas’ta Gece Yarısı, 2. sezonuyla 12 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.

Özge Çolak

Özge Çolak
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'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin 2. sezon galası yapıldı - Resim : 1

Netflix, 'Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın ikinci sezonunu dün akşam Beyoğlu’nda yer alan bir restoranda dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı.

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'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin 2. sezon galası yapıldı - Resim : 2

Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin oyuncuları Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden ve Tülin Özen’in yanı sıra yönetmeni ve yaratıcısı Emre Şahin, yönetmeni Nisan Dağ ve senaristi Elif Usman da katıldı.

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'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin 2. sezon galası yapıldı - Resim : 3

Oyuncular galada şıklıkları ile göz kamaştırdı. 

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'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin 2. sezon galası yapıldı - Resim : 4

Selahattin Paşalı geceye eşi Lara Paşalı ile katıldı. 