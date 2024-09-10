'Pera Palas’ta Gece Yarısı' dizisinin 2. sezon galası yapıldı
Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'nın başrolde olduğu "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin ikinci sezon galası yapıldı. Pera Palas’ta Gece Yarısı, 2. sezonuyla 12 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.
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Netflix, 'Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın ikinci sezonunu dün akşam Beyoğlu’nda yer alan bir restoranda dizi ekibinin katıldığı bir yemekle kutladı.
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Basına kapalı olarak gerçekleşen yemeğe dizinin oyuncuları Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden ve Tülin Özen’in yanı sıra yönetmeni ve yaratıcısı Emre Şahin, yönetmeni Nisan Dağ ve senaristi Elif Usman da katıldı.
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Oyuncular galada şıklıkları ile göz kamaştırdı.
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Selahattin Paşalı geceye eşi Lara Paşalı ile katıldı.