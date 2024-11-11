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Perihan Savaş'tan 29 yıl önce kaybettiği eşine duygusal mesaj: Seni kalbime sakladım
Usta oyuncu Perihan Savaş, eşi Yılmaz Zafer için 29. ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
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Usta oyuncu Perihan Savaş, 38 yaşında ölen eşi Yılmaz Zafer'i 29'uncu ölüm yıl dönümünde de unutmadı. Savaş, sosyal medya hesabından duygusal sözler yazdı.
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Perihan Savaş paylaşımına "Sözün bittiği bir gündeyiz yine. Seni kalbime sakladım. Hep oradasın, sonsuza kadar" notunu düştü.
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Yıllar geçmesine rağmen eşini unutmayan Savaş'ın vefalı tavrı sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.
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1994 yılında kalp krizi geçiren ve beyninde hasar oluşan Yılmaz Zafer, 1,5 yıllık yaşam mücadelesini 9 Kasım 1995’te kaybetmişti.