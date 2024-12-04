Peş peşe pozlarını yayınlayan Hadise: Kalbim Mardin'de kaldı...
Esas Oğlan dizisindeki performansıyla gündeme gelen Hadise, Mardin'e gitti. Ünlü şarkıcı, Mardin pozlarını peş peşe paylaştı.
1 / 10
Esas Oğlan dizisiyle ilk kez bir dizide rol alan Hadise, dizideki cesur sahneleriyle son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.
2 / 10
Ünlü isim son olarak soluğu Mardin'de aldı.
3 / 10
Hadise sosyal medya hesabından "Kalbim Mardin’de kaldı" notuyla paylaşım yaptı.
4 / 10
İLK KEZ AÇIKLADI
Öte yandan Hadise geçtiğimiz günlerde eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını açıkladı. Fatih Altaylı, şarkıcıya "Durduk yere ani bir evlilik oldu. Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" diye sordu.