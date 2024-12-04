Peş peşe pozlarını yayınlayan Hadise: Kalbim Mardin'de kaldı...

İLK KEZ AÇIKLADI

Öte yandan Hadise geçtiğimiz günlerde eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını açıkladı. Fatih Altaylı, şarkıcıya "Durduk yere ani bir evlilik oldu. Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" diye sordu.