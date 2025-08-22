Pierce Brosnan, torunu Isabella Smith ve oğlu Dylan ile galada göz kamaştırdı
Hollywood'un en karizmatik aktörlerinden ve James Bond efsanesinin unutulmaz yüzü Pierce Brosnan, son rolüyle bir kez daha gündemde. Ancak bu kez dikkatleri çeken, sergilediği oyunculuk performansı değil, torunu Isabella Smith ve oğlu Dylan ile objektiflere yansıyan görüntüsü oldu.
Pierce Brosnan, son filmi The Thursday Murder Club'ın galasını, kırmızı halıda poz verdikten sonra after party'ye ailesiyle giderek adeta bir aile etkinliğine dönüştürdü. 71 yaşındaki oyuncuya, gala gecesinde 28 yaşındaki oğlu Dylan ve 26 yaşındaki torunu Isabella eşlik etti.
Richard Osman'ın çok satan romanından uyarlanan filmde Helen Mirren, Sir Ben Kingsley ve Celia Imrie ile birlikte rol alan Brosnan'ın filmi, cuma günü Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
Ron karakterini canlandıran James Bond yıldızı, yıldızlarla dolu etkinliğe kahverengi kruvaze bir takım elbiseyle katılarak her zamanki gibi yakışıklı görünüyordu. Daha önce mart ayında MobLand galasının after party'sine de katılan Isabella, bu kez zarif mor saten bir elbise tercih etti.
Partide, babasına uyum sağlayarak şık deve tüyü rengi bir takım elbise giyen Dylan dikkatleri üzerine çekmeye başardı.