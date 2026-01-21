Pınar Altuğ 35 yıldır dinmeyen baba hasretini dile getirdi: "Çok özlüyorum seni"
Türk televizyon dünyasının sevilen ismi Pınar Altuğ, babası Niyazi Altuğ’un vefatının 35. yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini bir kez daha hüzünlendirdi.
Pınar Altuğ’un hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olan bu acı kayıp, 35 yıl geçmesine rağmen tazeliğini koruyor. Henüz 17 yaşında bir genç kızken babası Niyazi Üçer Altuğ’u ani bir trafik kazasında kaybeden ünlü oyuncu, bugün 51 yaşında bir anne ve başarılı bir sanatçı olarak babasının hatırasını yaşatmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, sadece bir anma değil, aynı zamanda babasız büyümenin getirdiği o derin boşluğun da bir yansıması gibiydi. Takipçileri ve sanatçı dostları, Altuğ'un "Çok özlüyorum seni" mesajının altına adeta destek köprüsü kurdu.
1991 yılında babasını, 1999 yılında ise annesi Selma Altuğ'u kaybeden Pınar Altuğ, hayatın zorluklarıyla oldukça genç yaşta yüzleşmek zorunda kaldı.
Yaşadığı bu büyük kayıplara rağmen kariyerinde istikrarlı bir yol çizen Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki "Meltem" karakteriyle Türkiye'nin en sevilen annelerinden biri haline geldi.
Kendi yaşadığı aile özlemini kızı Su Atacan ile kurduğu güçlü bağla telafi etmeye çalışan Altuğ, sık sık ebeveynlerinden aldığı mirası kızına aktardığını ifade ediyor.