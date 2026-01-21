Pınar Altuğ 35 yıldır dinmeyen baba hasretini dile getirdi: "Çok özlüyorum seni"

Pınar Altuğ’un hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olan bu acı kayıp, 35 yıl geçmesine rağmen tazeliğini koruyor. Henüz 17 yaşında bir genç kızken babası Niyazi Üçer Altuğ’u ani bir trafik kazasında kaybeden ünlü oyuncu, bugün 51 yaşında bir anne ve başarılı bir sanatçı olarak babasının hatırasını yaşatmaya devam ediyor.