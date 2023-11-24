Pınar Altuğ, Arzum Onan ile gençlik pozunu paylaştı

Yıllar önce rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Pınar Altuğ, aktif olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Altuğ, en son yakın arkadaşı Arzum Onan ile eski bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti.

“Arzuuummm"

Pınar Altuğ, paylaşımını “Arzuuummm bak ne buldum. Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

Arzum Onan da Pınar Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Nasıl küçüğüz Pınar" yorumunda bulundu.

İki güzel oyuncunun bu hallerini görenler "Hâlâ çok güzelsiniz", "Resmen yıllara meydan okuyorsunuz" demekten kendini alamadı.