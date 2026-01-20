Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 2.5 milyon dolara sattı
Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan, İstanbul’un en değerli lokasyonlarından biri olan Bebek’teki deniz manzaralı lüks dairesini satışa sunduğu uzun bir sürecin ardından nihayet elden çıkardı. Magazin kulislerine düşen iddialara göre, daha önce istediği rakamlara ulaşılamadığı için bir dönem kiraya verilen bu özel mülk, 2,5 milyon dolarlık rekor bir bedelle alıcı buldu.
Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan'ın, İstanbul'un en gözde semtlerinden Bebek'te bulunan lüks dairesini sattığı iddiası magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
Gazete Magazin'in özel haberine göre, panoramik deniz manzarasına sahip olan bu değerli gayrimenkulün satış bedeli tam 2,5 milyon dolar olarak belirlendi.
Daha önce de evi satışa çıkaran ancak istediği şartlar oluşmayınca bir süre kiraya vermeyi tercih eden Altuğ'un, bu kez rekor bir fiyata el sıkıştığı öne sürülüyor.
Bölgedeki emlak piyasasını hareketlendiren bu dudak uçuklatan rakam hakkında ünlü oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de satışın gerçekleştiği bilgisi kulislerde yüksek sesle konuşulmaya devam ediyor.