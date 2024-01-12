Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile eski bir fotoğrafını paylaştı: Tam 9 sene önce bugünmüş

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle ünlenen Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ önceki gün eşi Yağmur Atacan'la 9 sene önceki bir karesini paylaştı.

"Tam 9 sene önce bugünmüş"

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ Altuğ önceki gün eşi Yağmur Atacan'la olan bir karesini paylaştı. Altuğ paylaşımına "10 Ocak 2015 tam 9 sene önce bugünmüş" notunu düştü.

Eşi Yağmur Atacan da fotoğrafın altına "Askim benim nereden de buldun bu fotografı? Nasıl akliına geldi loveUmyLove" şeklinde yorumda bulundu.