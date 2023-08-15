Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 16. evlilik yıl dönümlerini kutladı: Hayatımdaki en doğru evet...
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, evliliklerinde 16 seneyi geride bıraktı. Ünlü çift, romantik paylaşımlarla evlilik yıl dönümlerini kutladı.
"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, bir yıl sonra da kızları Su'yu kucaklarına almıştı.
"Sen bana 'evet' diyeli ise sadece 16 sene"
Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, 16'ncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Eşiyle çekilen karelerini peş peşe yayınlayan 40 yaşındaki Atacan, gönderisine; "Bu yazdan sadece 6 fotoğrafımız; sen bana 'evet' diyeli ise sadece 16 sene..." mesajını yazdı.
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Altuğ ise eşine "İyi ki sormuşsun be sevgilim, hayatımdaki en doğru “EVET” Dün de bugün de yarın da hep EVET" diyerek yanıt verdi.
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