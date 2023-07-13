Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan aşk pozu

Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı. Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan ancak bu iddiaları her fırsatta yalanlayan Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti, sosyal medyadan aşk dolu pozlarını paylaştı.

"Sevgilim"

Eşini öperken çektiği kareye "Sevgilim" yazan ve kalp emojileri ekleyen ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

Oyuncunun, ikilinin gerçekten boşandığını düşünen bir takipçisi; "Boşanınca daha mı değerli oldunuz? Vay be" mesajını yazdı. Bu yoruma kayıtsız kalamayan Altuğ ise "Boşanınca?" yazarak sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi.

"Evet, biz boşandık"

Geçtiğimiz ay ise boşanacakları yönünde haberler çıkan ikiliden Altuğ, 'Prens' dizisinin galasında gazetecilerin "Yağmur Bey ile boşanacağınız yönünde haberler çıkmıştı. Doğru mu?" sorusu üzerine sinirlenmiş ve; "Evet, biz boşandık. Ondan dolayı Yağmur burada yok. Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim!" demişti.