Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile paylaşım yaptı! Anne ve kızın benzerliği gündem oldu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son olarak kızı Su ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı "Kızım" notuyla paylaştı. Bu samimi kare, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.