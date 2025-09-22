Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile paylaşım yaptı! Anne ve kızın benzerliği gündem oldu
Yıllar önce rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kızı Su ile yeni bir fotoğrafını paylaştı. Annesine olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çeken Su, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2006 yılında "İlk Aşkım" dizisinin setinde tanıştığı Yağmur Atacan'la mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Ünlü çiftin bu birlikteliğinden Su adında bir kızı dünyaya geldi. Gözlerden uzak bir hayat süren aile, zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, son olarak kızı Su ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı "Kızım" notuyla paylaştı. Bu samimi kare, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Takipçiler, anne-kızın birbirine olan şaşırtıcı benzerliğine dikkat çekerek fotoğrafın altına "Aynı annesi" ve "İkiz gibiler" gibi yorumlar bıraktı.