Pınar Altuğ kızıyla pozunu paylaştı! 16 yaşındaki Su Atacan'la annesinin karesi ilgi gördü
Yıllar önce yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Meltem' rolüyle izleyicilerin hafızasına kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından kızı Su Atacan ile çekildiği bir fotoğrafını yayınladı. 2009'da dünyaya gelen kızı 16yaşındaki Su Atacan'ın annesinin boyuna yaklaşmış olması, sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı ve büyük ilgi gördü
1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve özellikle 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girmişti.
Oyuncu çift, 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan ve sosyal medyada sık sık aile pozlarını paylaşan Pınar Altuğ, son olarak 16 yaşında olan kızı Su Atacan ile çekildiği yeni karesini sevenlerinin beğenisine sundu
Oyuncunun kızını gören takipçileri, "Annesinin boyunu geçti", "Annesi gibi çok güzel" ve "Çok güzel bir ailesiniz" şeklinde yorumlar yaparak beğenilerini dile getirdi.