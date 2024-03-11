Pınar Altuğ mini eteğini eleştiren takipçisine yanıt verdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen takipçi yorumuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

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Pınar Altuğ mini eteğini eleştiren takipçisine yanıt verdi - Resim : 1

Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlara ara sıra cevap veriyor.

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Pınar Altuğ mini eteğini eleştiren takipçisine yanıt verdi - Resim : 2

Sık sık paylaşımlarına yorum yapan takipçileri yine Pınar Altuğ’u kızdırdı. Oyucuya bir takipçisi, "Çok kısa çok olmadı bu yaşta" yorumunu yaptı.

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Pınar Altuğ mini eteğini eleştiren takipçisine yanıt verdi - Resim : 3

Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı. Takipçisinin yaptığı yoruma Altuğ, "Bence çok güzel oldu. Ama siz beğenmiyorsanız elbette giymek zorunda değilsiniz." cevabını verdi.

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Pınar Altuğ mini eteğini eleştiren takipçisine yanıt verdi - Resim : 4