Pınar Altuğ mini eteğini eleştiren takipçisine yanıt verdi

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Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlara ara sıra cevap veriyor.
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Sık sık paylaşımlarına yorum yapan takipçileri yine Pınar Altuğ’u kızdırdı. Oyucuya bir takipçisi, "Çok kısa çok olmadı bu yaşta" yorumunu yaptı.
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Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı. Takipçisinin yaptığı yoruma Altuğ, "Bence çok güzel oldu. Ama siz beğenmiyorsanız elbette giymek zorunda değilsiniz." cevabını verdi.
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