Pınar Altuğ takipçilerini eski yıllara götürdü! İşte Pınar Altuğ'un 27 yıl önceki hali

1994 yılında Miss Turkey seçilen ve Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle de hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Altuğ bu kez genç halini paylaşıp, takipçilerini 27 yıl öncesine götürdü.

27 YIL ÖNCEKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Pınar Altuğ 1995 yılından bir karesini paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Altuğ, güzelliği ile hayran bıraktı. Altuğ'un "tbt 1995 filan herhalde" notuyla yaptığı pozunun altına takipçileri; "Ne kadar zarif bi güzelliğiniz var", "Yok böyle bir duru güzellik", "Her daim güzel", "Dünyanın en güzel kadını", "Zamana yenilmiyosunuz, modanız güzelliğiniz geçmiyor" gibi yorumlarda bulundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

İTALYA'YA GİTTİLER

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da tatil yapan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Karış karış Roma'yı gezen ikiliden Atacan, Aşk Çeşmesi önünde verdikleri pozu sosyal medyada yayınladı. Ünlü isim, paylaşımına; "Bilen bilir" notunu düştü.

Daha fazla magazin haberi için: Magazin Haberleri