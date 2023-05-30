Pınar Altuğ takipçisine cevap verdi! "Aşık olup evlendik"

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ , meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. 2009'da Su adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Ünlü oyuncu, eşi ile sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Altuğ, son olarak 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"AŞIK OLUP EVLENDİK"

Ünlü isim, eşiyle İtalya'da çekilen bir karesini; "Eee nerde kalmıştık? Haftaya nereye gidiyoruz kocam?" notunu yazarak yayınladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

Altuğ'un kısa sürede 11 binden fazla beğeni alan gönderisine, yüzlerce de yorum yapıldı. Oyuncu, bir sosyal medya kullanıcısının yazdığı "Kocanı parka götür" mesajına ise kayıtsız kalamadı.

Takipçisine cevap veren Pınar Altuğ; şu ifadeleri kullandı:

"Siz konuyu yanlış anlamışsınız. Biz birbirimizi sahiplenmedik ki parkta dolaştıralım, aşık olup evlendik. "

"ORTAK BİR HAYAT SÜRDÜRMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten Pınar Altuğ, eşi ile arasındaki dokuz yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek, oldu bir genç kız. Yağmur’la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz."