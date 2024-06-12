Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı, Su ileride ne olmak istediğini anlattı
Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ kızları Su ile dün akşam bir davette görüntülendi. İleride ne olmak istediği sorulan Su, tercihinin oyunculuktan yana olacağının sinyalini verdi.
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Çocuklar Duymasın Meltem karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la hayatını birleştirmişti.
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2009 yılında güzel kızları Su'yu kucaklarına alan çift, o günden bu yana magazinin gözünden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.
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Şimdilerde 15 yaşında olan Su'ya zaman zaman ailesi ile birlikte davetlerde veya sosyal medya paylaşımlarında denk geliyoruz.
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Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ kızları Su ile dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri davetinde görüntülendi. 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü, Mutlu Aile Tablosu oyununun oldu.