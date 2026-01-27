Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları 17 yaşında: "Hala benim kollarımdaki küçük meleğimsin"
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan, 27 Ocak 2026 itibarıyla 17. yaşına girdi. 2009 yılında dünyaya gelen ve her geçen yıl annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Su için ünlü çift, sosyal medya hesaplarından peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan, bugün 17. yaşına girerken aile içinde hem büyük bir sevinç hem de derin bir özlem bir arada yaşanıyor.
2008 yılında hayatlarını birleştiren ve bir yıl sonra kızlarını kucağına alan ünlü çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları duygusal paylaşımlarla bu özel günü takipçileriyle paylaştı
Pınar Altuğ, kızının büyümesine duyduğu hayranlığı dile getirirken onun hala kollarındaki küçük meleği olduğunu vurguladı. Yağmur Atacan ise kız babası olmanın verdiği eşsiz gururu, Su'nun yıllar içindeki değişimini gösteren karelerle mühürledi.
Bu tarih, Pınar Altuğ için sadece bir kutlama değil, aynı zamanda hayatın sunduğu en sarsıcı tesadüflerden birini temsil ediyor. 1999 yılında annesi Selma Altuğ’u kanser nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, tam 10 yıl sonra annesinin ölüm yıl dönümünde kızı Su’yu dünyaya getirmişti.