Pınar Altuğ yoga yaptığı anları paylaştı: Fransa'dayken yoga yapma şansım oldu, çok keyifliydi

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan,oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile Fransa kaçamağı yapmıştı. Tatilde de sporunu aksatmayan Pınar Altuğ yoga paylaşımı ile övgüleri topladı.

FRANSA'DA YOGA YAPTI

Pınar Altuğ son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı çok konuşulan ünlü isim bu defa esnekliğini konuşturduğu pozlarıyla gündem oldu. Altuğ paylaşımına "Fransadayken @byheberson la özel olarak hazırladığı Vibhaba yoga dersi yapma şansım oldu, çok keyifliydi. En kısa zamanda yine esneyebilmek dileğiyle." notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

Tatilde de sporunu aksatmayan Pınar Altuğ yoga paylaşımı ile övgüleri topladı. Güzel oyuncuya; 'Harika görünüyorsun', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.