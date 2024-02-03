Pınar Altuğ zayıf kalma sırrını açıkladı: Günde 16 saat aç duruyorum

Pınar Altuğ, önceki gün Fişekhane’de gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki Altuğ zayıf kalma sırrını açıkladı.

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Pınar Altuğ zayıf kalma sırrını açıkladı: Günde 16 saat aç duruyorum - Resim : 1

49 yaşındaki Pınar Altuğ fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Altuğ, önceki gün Fişekhane’de gerçekleşen bir etkinliğe katıldı.  

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Pınar Altuğ zayıf kalma sırrını açıkladı: Günde 16 saat aç duruyorum - Resim : 2

Geçtiğimiz hafta özel bir doğum günü yaptığını dile getiren Pınar Altuğ, "Kızım Su, 15 yaşına geldi. Zaman çok çabuk geçiyor, daha dün kucağımdaydı" ifadelerini kullandı.

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Pınar Altuğ zayıf kalma sırrını açıkladı: Günde 16 saat aç duruyorum - Resim : 3

 Altuğ zayıf kalma sırrını da açıkladı.

"DÖRT YILDIR ARALIKLI ORUÇ TUTUYORUM"

Altuğ, formda görüntüsünün sırrını ise "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle açıkladı.

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Pınar Altuğ zayıf kalma sırrını açıkladı: Günde 16 saat aç duruyorum - Resim : 4