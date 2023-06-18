Pınar Altuğ'dan duygusal Babalar Günü paylaşımı...

Pınar Altuğ'dan Babalar Günü paylaşımı... Altuğ Instagram hesabından hem babasıyla olan bir fotoğrafını paylaştı, hem de eşi Yağmur Atacan ve kızının fotoğrafını... Pınar Altuğ, paylaşımına şu notu düştü: Canım babam seni çoookkk özlüyorum, keşke kucağında biraz daha fazla oturabilecek zamanım olsaydı❤️Kızım da benim kadar şanslı, aynı senin gibi muhteşem bir babası var ❤️ Babalar Günün Kutlu Olsun Sevgilim @yaamuratacan