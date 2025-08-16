Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile romantik paylaşım: "Bir ömür boyu"
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, Instagram hesabından eşi Yağmur Atacan ile olan romantik bir fotoğrafını paylaştı. Eşini öperken çekilen bu kareye "Bir ömür boyu" notunu düşen Altuğ'un paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin tanınan simalarından Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, 2008'den bu yana sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle takdir topluyor.
2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alan çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik anlarla da sık sık gündeme geliyor.
