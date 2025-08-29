Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'la yeni romantik poz: Yaz bitmesin
"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Pınar Altuğ, yaz tatili boyunca yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile birlikte çekilmiş romantik bir fotoğrafını paylaştı.
1994 Miss Turkey birincisi olan ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmişti.
2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alan çift, mutlu evliliklerini sürdürüyor.
Son olarak, Altuğ sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yer aldığı romantik bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. ''Yaz bitmesin'' notuyla yayımladığı bu kare, çiftin sevenlerinden ve takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte eşi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ, "Benim kocam, babam gibi bir adam. Bundan da çok mutluluk duyuyorum ve çok huzur buluyorum. Çok çok doğru bir adamdan çocuk yapmışım, her anlamda çok doğru bir karar vermişim. Yağmur benim her zaman iyikim." ifadelerini kullanarak eşine olan sevgisini dile getirmişti.