Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'a: Seninle bana her gün Sevgililer Günü
Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü ile alakalı fotoğraf paylaştı. Bu kişilerden birisi de oyuncu Pınar Altuğ. Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la fotoğrafını paylaşıp "Seninle bana her gün Sevgililer Günü" notunu düştü.
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Birçok ünlü isim 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. O isimlerden birisi de oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ.
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Evliliklerinde 15 yılı geride bırakan çiftten Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la fotoğrafını paylaşıp "Seninle bana her gün Sevgililer Günü" notunu düştü. Altuğ'un Sevgililer Günü paylaşımı beğeni topladı.
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Ünlü çift sık sık birbirleri ile paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
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