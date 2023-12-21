Pınar Deniz ablası Huri Deniz'in yeni yaşını kutladı: Çabuk ablamın güzelliğine bakın

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da canlandırdığı Ceylin karakteriyle ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi almasıyla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Deniz, ablası Huri Deniz'in yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"İyi ki doğdun, seni çok seviyorum"

Ünlü oyuncu Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştığı fotoğrafa "Çabuk ablamın güzelliğine bakın! İyi ki doğdun... Yıllar önce bana dediğin gibi olmaktan, doğmaktan, dönüşmekten hiç korkma! Seni çok seviyorum!" notunu düştü.

Daha önce de sosyal medya hesabında ablasının fotoğrafını paylaşan Pınar Deniz'i takipçileri yorum yağmuruna tutmuş; Huri Deniz'in güzelliğine övgüler yağdırmışlardı.