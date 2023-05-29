Pınar Deniz: Çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum

Programda, birbirinden samimi açıklamalar yapan ünlü oyuncu, lise yıllarına ait bir itirafta bulundu. Pınar Deniz, lise yıllarında kendini beğenmediğini açıkladı.

"ÇOK ÇİRKİN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜP AYNAYA BAKAMIYORDUM"

Ünlü oyuncu, ''Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu, güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum" dedi.

PINAR DENİZ: SÜREKLİ AÇIM, SÜREKLİ YEMEK İSTİYORUM

Kendiyle ilgili bir başka itirafta bulunan Pınar Deniz, “Her daim ağlayabilirim. Sürekli açım, sürekli yemek yemek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyor; bir gün AVM’de çok acıkmışım, onlar gezmek istemişler, oturup ağlamışım. Açken ben, ben değilim" dedi.

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