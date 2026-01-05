Pınar Deniz: "Destek almadan çocuk büyüten bütün anneleri tebrik ediyorum"
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, oğulları Fikret Hakan'ı 2025 Nisan ayında kucaklarına almıştı. Deniz, anne olduktan sonra tüm hayatının oğlu Fikret Hakan ekseninde değiştiğini ve artık önceliğinin tamamen o olduğunu belirtti.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 2024 yılında Roma'da gerçekleştirdikleri sade ve zarif bir törenle hayatlarını birleştirmiş, ardından 2025 yılının Nisan ayında ilk çocukları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın eşsiz mutluluğunu yaşamışlardı.
Habertürk'ün haberine göre bugün Gayrettepe’de alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Pınar Deniz, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği samimi sohbette hayatının bu yeni evresine dair derinlikli paylaşımlarda bulundu.
Oğluyla geçen 2025 yılını, sürekli onun yanında olduğu için "harika bir yıl" olarak nitelendiren ünlü oyuncu, anneliğin hayatını kökten değiştirdiğini ve bir çocukla birlikte insanın bambaşka bir kimliğe evrildiğini dile getirdi.
Hayatının merkezine tamamen oğlunu koyduğunu belirten Deniz, çocuk büyütmenin dışarıdan bakıldığında sanıldığı kadar kolay bir süreç olmadığını da dürüstçe itiraf etti.