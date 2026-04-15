Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ile tanışma hikayesini anlattı: Sevilmek istiyorum diye ağladım

17 Eylül 2024’te Roma’da düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştiren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, Mart 2025’te oğulları Fikret Hakan’ın doğumuyla ilk kez ebeveyn olma mutluluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir yaşını dolduran oğullarıyla bu heyecanı paylaşmaya devam eden Pınar Deniz, katıldığı programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.





"ASLINDA ÇOK İÇİME KAPANDIĞIM VE ASOSYAL OLDUĞUM BİR DÖNEMDİ"



Özellikle tanışma sürecindeki ilginç tesadüfü paylaşan Pınar Deniz, hayatındaki dönüm noktasını şu sözlerle anlattı:

Bir aile dizimine gitmiştim; uzman bana, 'Sana şu an uygulama yapamam, çünkü çok karışırsın' dedi. 'Neden?' diye sorduğumda aynı cevabı aldım. Oradan çıktıktan sonra, 'Sadece sevmek ve sevilmek istiyorum' diyerek ağlamaya başladım. Aslında çok içime kapandığım ve asosyal olduğum bir dönemdi. Ancak o gün bir arkadaşımızın doğum gününe gittim ve eşimle orada tanıştım.



"İÇTENLİKLE SÖYLEDİĞİM HER ŞEYİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUM"



İçtenlikle dilenen bir niyetin hayatında nasıl karşılık bulduğunu vurgulayan oyuncu, şöyle devam etti:

Yani 'Sevmek ve sevilmek istiyorum' cümlesini kurduğum günün akşamında eşimle tanıştım. Hayatta bazen insanın kafasını karıştıran, kendisiyle olan bağını koparan çok fazla olay yaşıyoruz ve bence insan her zaman kendinin farkında olamıyor. Ancak kendimle gerçekten bağ kurduğum dönemlerde, içtenlikle söylediğim her şeyin gerçekleştiğini görüyorum.

"MEĞER BEN ALANLARIMI ÇOK SEVERMİŞİM"



Dört yıldır süren birlikteliklerinde birbirlerine tanıdıkları özgür alanın önemine dikkat çeken Deniz, ev içindeki yaşam disiplinlerini şu şekilde özetledi:

Meğer ben alanlarımı çok severmişim. Kaan'la birlikteliğimizin 4'üncü yılımızdayız ve ikimiz de kişisel alanlarımıza önem veriyoruz. Akşamları o üst kattaki odasında vakit geçirir, ben de kendi başıma takılırım. Arada bir araya gelip sohbet ederiz, sonra o tekrar odasına çıkar; ben yine kendime vakit ayırırım. Biraz alan seven biriyim.



Oğlu Fikret Hakan’ın doğumuyla birlikte daha önce tatmadığı kadar yoğun duygular yaşadığını belirten Pınar Deniz, lohusalık dönemindeki ruh halini içtenlikle paylaştı:

Çocuğumu kucağıma verdiklerinde hissettiğim aşk, beni aynı zamanda çok yaraladı. Bu yüzden lohusalığın ilk 10 günü benim için oldukça zorlayıcıydı. Çünkü çok yüksek bir duygu hissettim; ancak bu yoğunluk, aynı zamanda bende büyük bir kaygı ve korku olarak sirayet etti.





"DAHA ÖNCE BU KADAR YÜKSEK BİR AŞK HİSSETMEMİŞTİM"



Oğluna duyduğu sevgiyi "tehlikeli" bir yoğunluk olarak nitelendiren ünlü isim, bu hissi şu sözlerle detaylandırdı:

Bir insana daha önce bu kadar yüksek, neredeyse sağlıksız diyebileceğim bir aşk hissetmemiştim. Bu hayatta en çok eşimi sevdim ama ona duyduğum aşk her zaman sağlıklı bir zemindeydi. Bence Fiko'ya (Fikret Hakan) duyduğum aşk, özellikle ilk 10 gün, o aşırı yoğunluğu nedeniyle biraz tehlikeliydi.





