Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Elele Online

Elele Online
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - Resim : 1

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı. 

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - Resim : 2

Bir süredir hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" şeklindeki sorusuna, "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vererek iddiaları güçlendirmişti.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - Resim : 3

İddialar hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı - Resim : 4

Roma’daki nikaha vize problemi nedeniyle Pınar Deniz’in anne ve babası katılamamıştı. Ünlü çift, daha sonra aile arasında bir nikah yemeği düzenledi.