Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Bir süredir hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" şeklindeki sorusuna, "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vererek iddiaları güçlendirmişti.