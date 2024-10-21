Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerinin cinsiyetini açıkladı
Eylül ayında İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
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Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Roma'da mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.
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Bir süredir hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz, muhabirlerin "Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz" şeklindeki sorusuna, "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor" yanıtını vererek iddiaları güçlendirmişti.
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İddialar hakkında sessizliğini koruyan yıldız, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuş oldu.
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Roma’daki nikaha vize problemi nedeniyle Pınar Deniz’in anne ve babası katılamamıştı. Ünlü çift, daha sonra aile arasında bir nikah yemeği düzenledi.