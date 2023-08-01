Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım tatil rotasını Londra’ya çevirdi

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın Avukat Ceylin’i Pınar Deniz yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor. Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda tatil yapmak için soluğu Yunanistan'da almıştı. Tatilde objektif karşısında verdiği pozları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz, son olarak rotasını İngiltere'ye çevirdi.

"Yağmura hazırlıksız yakalananlar"

Kaan Yıldırım ile Oxford'da giden güzel oyuncu, yeni tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

İngiltere'nin yağmurlu havasında Yıldırım ile çekilen bir karesine de yer veren ünlü isim, peş peşe paylaştığı fotoğraflarına; "Yağmura hazırlıksız yakalananlar" notunu yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Deniz (@pinarrdenizzz)'in paylaştığı bir gönderi

Instagram'da 2.8 milyon takipçisi olan 29 yaşındaki Deniz'in bu gönderisine kısa sürede birçok beğeni geldi.