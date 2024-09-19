Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikahından yeni kareler: Nikah sonrası Roma turu

Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinden yeni pozlar geldi. Çiftin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikahından yeni kareler: Nikah sonrası Roma turu - Resim : 1

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikahından yeni kareler: Nikah sonrası Roma turu - Resim : 2

Çift, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikahından yeni kareler: Nikah sonrası Roma turu - Resim : 3

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, nikâh sonrasında Roma turu yaptı.

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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın nikahından yeni kareler: Nikah sonrası Roma turu - Resim : 4

Çift, Roma sokaklarında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.