Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi mi aldı? Kafa karıştıran paylaşım

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Pınar Deniz - Kaan Yıldırım, Bodrum'un ardından İngiltere'ye gitti. Sevgilisiyle çıktığı tatilden ağladığı bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun evlilik teklifi aldığı ileri sürüldü.

"İŞTE ÖYLE BİR ŞEY"

Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaştı.

Pınar Deniz'in bu paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı. Takipçilerinden Deniz'e, "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" yorumları yağdı.

KALP EMOJİLİ YORUM

Kaan Yıldırım da, Deniz'in kısa sürede 192 bin beğeni alan bu gönderisine kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.

Güzel oyuncunun sevgilisinden evlilik teklifi aldığını düşünen takipçileri, Deniz'in gönderisine 2 bine yakın yorum yaptı.

"BİZİM İÇİN HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı. İkili, böylelikle şu an evlilik düşünceleri olmadığını ifade etmiş olmuştu.