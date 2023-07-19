Pınar Deniz: Tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz

"Yargı" dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Pınar Deniz, havaların ısınmasıyla birlikte ilk olarak kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Bodrum'a gitmişti. Ardından rotasını Yunanistan son olarak da İtalya'ya çevirmişti.

"Yaz fotoğraflarım"

Tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncudan yeni kareler geldi.

Siyah bikinisiyle objektif karşısında poz veren Pınar Deniz, "Yaz fotoğraflarım ve tatilim bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.