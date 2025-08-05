Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti siyah-beyaz yeni aile pozunu paylaştı
Eşi ve oğluyla deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran oyuncu Pınar Deniz, aile tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerine sundu. Deniz'in paylaştığı yeni kareler ilgi gördü.
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"Yargı" dizisindeki Avukat Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım, 2024 yılının Eylül ayında Roma'da sade bir törenle dünyaevine girmişti.
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Mutlu birlikteliklerini, 1 Nisan 2025'te dünyaya gelen oğulları Fikret Hakan ile daha da anlamlandıran çift, şu sıralar ailece tatil yapıyor.
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Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Daha birkaç ay önce minik oğulları Fikret Hakan'ın yüzünü ilk kez gösteren Pınar Deniz, bu kez sahil kenarında oğluyla ilgilenen eşi Kaan Yıldırım'ın siyah beyaz bir karesini paylaştı.