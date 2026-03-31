Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oğlu Fikret Hakan 1 yaşına girdi: "Bir bakmışsın büyümüş derlerdi"
Başarılı oyunculuğu ve zarafetiyle Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Deniz, özel hayatındaki en mutlu günlerinden birini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, oğlu Fikret Hakan’ın birinci yaş gününü kutladığı sosyal medya gönderisiyle kısa sürede gündeme oturdu.
Türk televizyon dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, ebeveynlik serüvenlerinin en anlamlı duraklarından birini kutluyor.
17 Eylül 2024 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirdikleri sade ve zarif bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, hayatlarının en büyük mucizesini Mart 2025’te kucaklarına almıştı. Bugün ise minik oğulları Fikret Hakan, birinci yaşını doldurmanın heyecanını yaşıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Yargı dizisindeki "Ceylin" karakteriyle uluslararası bir başarı yakalayan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Pınar Deniz, annelik duygusunu en saf haliyle takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından oğluyla geçirdiği ilk aylara ait bir kareyi yayımlayan Deniz, paylaşımına şu duygu yüklü notu düştü:
"Bu fotoğraf bilmem kaçıncı ayından. Bir bakmışsın büyümüş derlerdi. Öyleymiş... Yavrum bir yaşına girdi bugün."