Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik kar pozu

Şu sıralar bebek sahibi olmak için gün sayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik kar pozu geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik kar pozu - Resim : 1

Güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz sene eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya'da nikah masasına oturdu.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik kar pozu - Resim : 2

Mutlu bir evlilikleri olan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alacaklarının müjdesini verdi.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik kar pozu - Resim : 3

Deniz, geçtiğimiz günlerde son olarak karnı burnunda bir pozunu paylaşarak "Canımız tatlı çekmiştir" notunu yazdı.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik kar pozu - Resim : 4

Bir erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan çift, kar yağarken verdikleri pozla gündeme geldi.