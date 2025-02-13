Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik kar pozu
Şu sıralar bebek sahibi olmak için gün sayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan romantik kar pozu geldi.
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Güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz sene eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım ile İtalya'da nikah masasına oturdu.
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Mutlu bir evlilikleri olan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alacaklarının müjdesini verdi.
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Deniz, geçtiğimiz günlerde son olarak karnı burnunda bir pozunu paylaşarak "Canımız tatlı çekmiştir" notunu yazdı.
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Bir erkek bebek sahibi olmaya hazırlanan çift, kar yağarken verdikleri pozla gündeme geldi.