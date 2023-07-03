Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan yıl dönümü paylaşımı

Oyuncu çift Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım, doludizgin aşk yaşamaya devam ediyor. İlişkilerini gizlemeden yaşayan çiftten yıl dönümleri için romantik bir paylaşım geldi.

"Senedir..."

Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz ile arabada yolculuk yaptıkları anları paylaştı. Siyah beyaz olarak yaptığı paylaşımda fonda Fikrimin İnce Gülü şarkısı çalarken, ünlü çiftte şarkıya eşlik etti. Yıldırım'ın paylaşıma "Senedir..." notunu düşmesiyle ünlü çiftin yıl dönümlerini kutladığı anlaşıldı.

Şu sıralar tatilde olan aşıklara takipçilerinden beğeni yağdı.