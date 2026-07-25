Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aile tatili

2024 yılında evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçen yıl mart ayında oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevinci yaşamıştı.

OYUNCU ÇİFTİN AİLE TATİLİ

Ünlü oyuncu çift, oğulları Fikret Hakan ile birlikte deniz ve güneşin keyfini çıkardıkları bir tatile çıktı.

KUMDA OYNADI

Tatilde oğluyla yakından ilgilenen Pınar Deniz'in, minik Fikret Hakan ile kumda oynayarak keyifli anlar yaşadığı görüldü.

BEYAZ KALP EMOJİSİ EKLEDİ

Mutlu aile tablosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Deniz, gönderisine beyaz kalp emojisi ekledi. Kaan Yıldırım da eşinin bu paylaşımına beyaz kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.