Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Danimarka tatilinden kareler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Oyuncu çift Danimarka'ya tatile gitti ve keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

YILDIRIM AŞKA GELDİ

Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman birlikte fotoğraflarını paylaşan Deniz ile Yıldırım'dan yeni aşk pozları geldi. Birlikte Danimarka tatiline giden ünlü çiftten Kaan Yıldırım, paylaştığı fotoğraflara film şeridi emojisi ekledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kaan Yıldırım (@kaanyildirim)'in paylaştığı bir gönderi

"ANI BİRİKTİRMEK NE GÜZEL ŞEY"

Pınar Deniz de sevgilisiyle verdiğ "Anı biriktirmek ne güzel şey" notuyla paylaştı. Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Yargı dizisinin rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu'ndan yorum gecikmedi. Urgancıoğlu, "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunu yaptı.