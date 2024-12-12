Pınar Deniz'den ablasıyla yeni kare: Göbüş var göbüş...
İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Pınar Deniz, ablasıyla karnı burnunda pozunu paylaştı.
17 Eylül 2024'te kendi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine giren Pınar Deniz, bir süre sonra bebek beklediklerini açıklamıştı.
Yaklaşık 6 aylık hamile olan ve bir erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Pınar Deniz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Ablası Huri Deniz ile karnı burnunda poz veren ünlü oyuncu, "Göbüş var, göbüş var" ifadelerini kullandı. Deniz'in büyüyen karnı dikkat çekti.
"PINAR'IN MUTLULUĞUYLA İLGİLENİYORUM"
Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda süreçle alakalı konuşmuş ve şöyle demişti:
"Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç."