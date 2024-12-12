Pınar Deniz'den ablasıyla yeni kare: Göbüş var göbüş...

İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Pınar Deniz, ablasıyla karnı burnunda pozunu paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Pınar Deniz'den ablasıyla yeni kare: Göbüş var göbüş... - Resim : 1

17 Eylül 2024'te kendi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine giren Pınar Deniz, bir süre sonra bebek beklediklerini açıklamıştı.

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Pınar Deniz'den ablasıyla yeni kare: Göbüş var göbüş... - Resim : 2

Yaklaşık 6 aylık hamile olan ve bir erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Pınar Deniz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Pınar Deniz'den ablasıyla yeni kare: Göbüş var göbüş... - Resim : 3

Ablası Huri Deniz ile karnı burnunda poz veren ünlü oyuncu, "Göbüş var, göbüş var" ifadelerini kullandı. Deniz'in büyüyen karnı dikkat çekti.

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Pınar Deniz'den ablasıyla yeni kare: Göbüş var göbüş... - Resim : 4

"PINAR'IN MUTLULUĞUYLA İLGİLENİYORUM"

Henüz bebeklerinin ismini açıklamayan ünlü çiftten Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda süreçle alakalı konuşmuş ve şöyle demişti:

"Bu işlerde çileyi, emeği kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Benim görevim eşimi mutlu etmek, her ihtiyacını karşılamak. Ki elimden gelir. Onun mutluluğu ile ilgileniyorum. Onun dışında özel bir süreç."