Pınar Deniz'den deprem paylaşımı: Hiç geçmeyecek bir acı...
'Yargı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Pınar Deniz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir ay geçmesinin ardından bir paylaşım yaparak, "Hiç geçmeyecek bir acı... Unutmayacağım, unutmayacağız" dedi.
11 ilimizde yaşanan felaketin üzerinden bir ay geçmesinin ardından oyuncu Pınar Deniz, depremler ile ilgili bir paylaşım yaptı.
"Unutmayacağım, unutmayacağız"
Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı… Ruhum yorgun, kızgın, sıkışmış… Unutmayacağım, unutmayacağız.”