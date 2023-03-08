Pınar Deniz'den deprem paylaşımı: Hiç geçmeyecek bir acı...

11 ilimizde yaşanan felaketin üzerinden bir ay geçmesinin ardından oyuncu Pınar Deniz, depremler ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"Unutmayacağım, unutmayacağız"

Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tam 1 ay geçti. Hiç geçmeyecek bir acı… Ruhum yorgun, kızgın, sıkışmış… Unutmayacağım, unutmayacağız.”