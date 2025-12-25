Pınar Deniz'den eşi Kaan Yıldırım'a aşk dolu kutlama! 'Çok seviyorum'
Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Kaan Yıldırım’ın 39. yaş gününü büyük bir mutlulukla kutluyor. 17 Eylül 2024’te Roma’da dünyaevine giren ve geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alan çift, bu özel günü ailece geçirmeyi tercih etti.
Türk televizyon dünyasının en çok sevilen ve hayranlıkla takip edilen çiftlerinden biri olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, aşklarını her geçen gün daha da derinleştirerek magazin dünyasında örnek bir birliktelik sergilemeye devam ediyorlar.
7 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın büyüleyici başkenti Roma'da, sadece en yakınlarının katıldığı zarif ve samimi bir törenle hayatlarını birleştiren çift, bu evliliğin en güzel meyvesi olan oğulları Fikret Hakan'ı 1 Nisan 2025 tarihinde kucaklarına almışlardı.
O günden bu yana her paylaşımlarıyla huzurlu aile hayatlarını gözler önüne seren ikili, son olarak Kaan Yıldırım’ın 39. yaş günü için düzenlenen oldukça duygusal ve ince düşünülmüş bir kutlamayla gündeme geldi.
Kanal D'nin efsaneleşen yapımı Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran Pınar Deniz, eşinin yeni yaşına adım atışını sadece bir doğum günü kutlaması olarak değil, aynı zamanda bir hayat yolculuğunun özeti olarak kurguladı. Deniz'in eşi için hazırlattığı özel pasta, görenlerin içini ısıtan bir sembolizm barındırıyordu.